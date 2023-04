Fondazione Arena concilia 60% di cause con i lavoratori. Tommasi: «Clima rasserenato»

Ieri, 27 aprile, alla Corte di Appello di Venezia sono state conciliate 66 cause, ovvero il 60% del contenzioso aperto tra Fondazione Arena di Verona e i suoi lavoratori. Un obiettivo che il sindaco e presidente della fondazione Damiano Tommasi si era impegnato a raggiungere quando, in campagna elettorale, aveva incontrato le maestranze dell'ente lirico.

Il risultato è stato ottenuto promuovendo, già a partire dall'ottobre scorso, incontri tra tutte le parti e quindi tra gli avvocati di Fondazione Arena e dei lavoratori e tra dirigenti e rappresentanti del personale. Incontri che hanno avuto lo scopo di orientare l'indirizzo delle trattative nella direzione di una strategia conciliativa. Il tutto, coordinato dal Comune di Verona con la condivisione del Consiglio di Indirizzo della fondazione.

Quella indicata da Tommasi è stata la strada del dialogo, dopo anni di relazioni molto tese. Un metodo che è stato seguito e che ha portato alla risoluzione di più della metà delle vertenze di lavoro in tempi rapidi. Un risultato che ha richiesto determinazione per essere perseguito.

Le cause aperte erano in totale 109 e riguardavano 91 lavoratori. E quelle che non sono state conciliate ieri verranno trattate il prossimo settembre. Sempre con l'obiettivo di definire il maggior numero di vertenze in sede conciliativa.

«Sono soddisfatto, si tratta di contenziosi che si trascinavano da molto tempo e che gravavano, anche psicologicamente, sulle lavoratrici e sui lavoratori di Fondazione Arena, impegnata quest'anno nell'organizzazione di un'edizione straordinaria come il centesimo festival lirico - ha commentato il sindaco - Credo che con l'importante risultato di oggi abbiamo non solo sistemato questioni importanti per la vita delle persone e per l'operatività della fondazione, ma anche seminato le basi per un metodo di lavoro costruttivo, orientato al dialogo, all'ascolto, di sinergia, che non potrà che portare frutti nuovi e rasserenare il clima e l'ambiente di lavoro di questa importante realtà cittadina dal respiro internazionale».