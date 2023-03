Fondazione ANT: rubate le offerte a Verona, i commercianti ne raccolgono altre

Uno spiacevolissimo episodio si è verificato ieri, domenica 19 marzo, di fronte alla chiesa di San Giuseppe Fuori le Mura a Verona, dove gli incaricati di Fondazione ANT avevano allestito una postazione con uova e colombe pasquali per raccogliere fondi a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica che ANT realizza sul territorio.

In tarda mattinata, riferiscono dalla Onlus, «un uomo si è avvicinato al banco della Fondazione fingendo di chiedere informazioni per poi scappare con il cubo-salvadanaio destinato alla raccolta delle offerte. Inseguito da uno dei due rappresentanti di ANT e da un passante che aveva assistito all’accaduto, l’uomo è riuscito comunque a scappare a bordo di un’auto.

Sul posto sono intervenute subito le forze dell’ordine per capire la dinamica dei fatti».

«Non è la prima volta che Fondazione ANT subisce un furto - proseguono dalla Onlus - e, come successo anche in passato, questo triste episodio ha risvegliato l’indignazione della comunità creando una vera e propria catena di solidarietà. Ringraziamo davvero di cuore i commercianti in prossimità della chiesa che, visto l’accaduto, si sono prodigati a raccogliere delle offerte per sopperire al furto subìto. Un gesto bellissimo che restituisce la speranza».