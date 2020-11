Folla a Verona per gli acquisti e scatta il senso unico pedonale in via Mazzini

Tante le persone che quest'oggi, sabato 28 novembre, si sono recate in centro storico a Verona per compiere acquisti nei negozi, approfittando verosimilmete proprio dei vantaggiosi sconti previsti sull'onda del cosiddetto "black friday". Come noto l'ordinanza regionale firmata da Zaia, non consente di fare passeggiate o attività motoria nei centri storici e nelle altre «aree solitamente affollate», ma se si devono compiere degli acquisti oppure recarsi in un bar o in un ristorante, è possibile farlo.

È così che, oggi, in molti hanno evidentemente sentito l'esigenza di fare degli acquisti in città a Verona, tanto che nel pomeriggio dopo le ore 16 circa è scattato il piano anti-assembramenti. Via Mazzini, la via principale dello shopping, è stata infatti chiusa in ingresso per chi proveniva da via Cappello ed è stato istituito il senso unico pedonale a favore di chi proveniva da piazza Bra.

La stessa ordinanza regionale firmata dal governatore del Veneto Luca Zaia, predispone inoltre l'obbligo di contingentare gli ingressi all'interno dei negozi. Il numero di persone che di volta in volta può avere accesso all'interno di un esercizio commerciale è stabilito sulla base della superficie di vendita dello stesso. La rigorosa applicazione di questa disposizione anche a Verona, tuttavia, ha portato episodicamente al formarsi di lunghe code all'esterno dei negozi più ambiti, con molte persone che sostavano in fila all'esterno degli esercizi commerciali in attesa appunto di poter entrare in numero contingentato. A riprova, insomma, che trovare la "quadra" in queste circostanze non è mai semplice, che si tratti di non mandare a rotoli l'economia reale e contemporaneamente tutelare la salute pubblica, o ancora più banalmente di evitare assembramenti all'interno e all'esterno degli esercizi commerciali.