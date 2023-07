Adolescente folgorato alla stazione di Opicina, trasferito all'ospedale di Borgo Trento

È stato trasferito nel Centro Ustionati dell'ospedale di Borgo Trento il giovane rimasto folgorato nella notte dai fili dell'alta tensione della stazione ferroviaria di Opicina, a Trieste.

L'adolescente, classe 2008, si trovava in compagnia di alcuni amici e intorno alle 3 di questa notte, 15 luglio, sarebbe salito su un vagone cisterna fermo sui binari. Come descritto da Nicolò Giraldi su TriestePrima, il ragazzo sul vagone è entrato in contatto con i cavi dell'alta tensione, è rimasto folgorato ed è caduto a terra da un'altezza di quattro metri.

Vigili del fuoco, agenti di polizia e operatori del 118 sono rapidamente intervenuti sul posto per soccorrere il ragazzino, che ha riportato ustioni sul 15% del corpo. Intubato e stabilizzato, il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Cattinara e successivamente trasferito a Verona.