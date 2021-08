Focolaio di coronavirus alla casa di riposo di Mezzane di Sotto: 18 positivi

«Senza allarmismi, che non servono a nulla. Ma con fiducia, prudenza e saggezza, nel rispetto delle regole». Così il sindaco di Mezzane di Sotto Giovanni Carrarini chiede ai suoi cittadini di andare avanti durante questa fase dell'emergenza coronavirus. Un'emergenza che «non è finita - ha aggiunto Carrarini - Per questo è importante la vaccinazione. Senza vaccino, la situazione alla casa di riposo di sarebbe ben diversa».

È infatti scoppiato un focolaio di coronavirus al Centro Servizi Sacro Cuore di Mezzane. Attraverso i controlli di routine, sono risultati positivi al virus alcuni tamponi e questo ha fatto scattare tutte le misure di prevenzione per evitare il diffondersi del contagio. «I positivi al Centro Servizi Sacro Cuore sono in tutto 18 - ha spiegato il sindaco Carrarini - Dieci ospiti che hanno la residenza nel Comune, quattro ospiti che non sono residenti a Mezzane e quattro operatori».

«Voglio rassicurare tutti e tutte che, grazie al vaccino, gli ospiti del Centro Servizi Sacro Cuore sono tutti asintomatici», ha aggiunto il primo cittadino di Mezzane di Sotto. Tra gli operatori, invece, pare che ce ne siano alcuni non vaccinati, ma nessuno presenta sintomi gravi di Covid-19.

L'Ulss 9 Scaligera sta comunque tenendo monitorata la situazione e tutto risulta essere sotto controllo.