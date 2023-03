«Azione squadrista impedisce elezione sindacale», Flai Cgil denuncia azienda

Per il sindaco Flai Cgil di Verona è stata «un'azione squadrista» che ha impedito l'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (rsu). Per questo l'azienda è stata denunciata ed i lavoratori hanno chiesto il rispetto di diritti e libertà.

I fatti sono accaduti giovedì scorso, 16 marzo, all'industria casearia Belladelli di Villafranca, ma hanno riguardato una settantina di lavoratori in appalto assunti dalla Planet, un'azienda del consorzio Cles di Mantova specializzata nella fornitura di servizi nel settore alimentare. Questi dipendenti, in parte già sindacalizzati dalla Flai Cgil, si erano riuniti per eleggere la prima rsu del sito «ma le operazioni di voto sono state ostacolate e rese impraticabili dall'intervento di uno dei responsabili Planet, noto per coordinare i diversi appalti dell’azienda sul territorio e per provvedere al reclutamento di manodopera tra le comunità di stranieri residenti», hanno riferito la segretaria generale di Flai Cgil Verona Mariapia Mazzasette e i due sindacalisti di Flai André Rinaudo e Roberta Martinelli. Secondo il loro racconto, il responsabile della Planet si sarebbe presentato al seggio di voto senza averne i titoli e «con prepotenza ha modificato indelebilmente gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto forniti dall'azienda alla commissione elettorale. Inoltre, pur non avendo presentato alcuna lista secondo quanto previsto dal testo unico sulla rappresentanza, si è cercato di inserire un altro candidato con l’utilizzo di schede elettorali preparate sul momento da funzionari sindacali che non avevano mai messo piede in quella azienda».

«Un'azione squadrista in piena regola che, duole constatarlo, ha usato come copertura altre due organizzazioni sindacali - hanno aggiunto Mazzasette, Rinaudo e Martinelli - I fatti verranno denunciati all’autorità giudiziaria alla quale si chiederà di perseguire l’azienda per condotta anti-sindacale. Il nostro obiettivo è riequilibrare secondo giustizia ed equità i rapporti tra Planet e i lavoratori. Al nostro ingresso in azienda abbiamo riscontrato condizioni di lavoro sindacalmente deprecabili. Il servizio fornito dall’impresa del consorzio attraverso questi lavoratori consiste, tra le varie mansioni, nel rivoltare forme di formaggio del peso medio di 50 chilogrammi innumerevoli volte al giorno in fasce orarie prestabilite. Un lavoro pesantissimo, svolto con l’ausilio di una cintura contenitiva, per il quale gli infortuni sono all’ordine del giorno. La turnistica è folle, con piani che prevedono fino ad 11 turni al giorno e orari settimanali di lavoro che variano senza specifico preavviso fino a due o tre volte alla settimana. Gli straordinari sono pressoché obbligatori. E le buste paga sono aleatorie con addebiti e maggiorazioni molto spesso incomprensibili. Sono stati infatti riscontrati casi di bonifici eseguiti fuori busta a titolo di conguaglio poi riaddebitati il mese successivo in busta a titolo di anticipo. La totalità dei 70 lavoratori è di origini straniera con le più varie provenienze: Egitto, Pakistan, India, Srilanka, Romania. La maggior parte di essi parla pochissimo l’italiano e soprattutto non sa leggerlo e tanto meno scriverlo. Esausti dalla fatica fisica e dalle discriminazioni subite, non di rado scoppiano risse tra lavoratori. Ulteriore fattore di tensione è dato dal fatto che alcuni nostri nuovi iscritti sono stati trasferiti o licenziati. I lavoratori sono pronti ad intraprendere tutte le forme di mobilitazione legittime, in questo e anche in altri cantieri della Planet, per vedere riconosciuti i propri diritti e le proprie libertà. E come sindacato li accompagneremo in questa lotta».