Finge di aver subito un tentato omicidio, scoperto dai carabinieri e arrestato

Ieri sera, 3 novembre, i carabinieri del nucleo operativo di Villafranca di Verona insieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Verona, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Verona su richiesta della Procura. I destinatari dell'ordinanza sono tre uomini di origine albanese ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, di calunnia, e di furto aggravato. Dei tre, due sono stati arrestati a Villafranca mentre il terzo è stato raggiunto dal provvedimento mentre era già in carcere a Montorio. L'uomo era già detenuto dallo 14 settembre scorso poiché trovato in possesso di una pistola.

L'ordinanza è il frutto di un'inchiesta ribattezzata "Di notte" perché i tre arrestati lavorano come addetti alla sicurezza in locali notturni del Veronese. Inoltre, l'indagine è partita da un reato denunciato in piena notte nell'aprile di quest'anno. Un reato che non sarebbe mai avvenuto.

Il crimine mai commesso sarebbe il tentato omicidio che uno degli arrestati disse di aver subito a Povegliano. Partendo dalla denuncia, i carabinieri hanno svolto accurati accertamenti che però avrebbero dimostrato la simulazione. Non ci sarebbe stato nessun tentato omicidio, ma solo il tentativo d'incolpare alcuni soggetti con cui la falsa vittima aveva avuto dissidi di natura privata.

I militari hanno inoltre ricostruito come i tre arrestati avessero armi da fuoco e munizioni, detenute illegalmente nelle abitazioni e portate anche in luoghi pubblici.

Uno degli arrestati, infine, è accusato anche del furto di vari monili in oro e argento. Furto, in questo caso, realmente commesso nell'agosto scorso in una casa di Verona. Il reato sarebbe stato commesso da uno degli arrestati insieme a due connazionali attualmente latitanti.