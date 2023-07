Finti tecnici di Acque Veronesi si aggirano per la Bassa: «Non fateli entrare!»

«Si aggirano, nel Comune di Legnago e nel Comune di Bovolone, persone che si spacciano per incaricati di Acque Veronesi». È questo il messaggio di allerta fatto circolare sui social dalla società che si occupa del servizio idrico e dall'Amministrazione legnaghese, dopo le segnalazioni di alcuni episodio che si sono registrati nella zona.

«Insistono per entrare e farsi dare 50 euro per installare un sensore. Non fateli entrare! Sono già state avvisate le forze dell'ordine. Chiamare la polizia locale (0442 20224, premere lo zero appena parte la segreteria) e carabinieri (112) nel caso si dovessero presentare a casa vostra».



Le vittime predilette di questi malviventi sarebbero ancora una volta gli anziani e, oltre alla truffa del sensore, il pericolo è che possano appropriarsi anche di oggetti di valore presenti nell'abitazione.Viene ricordato che i tecnici di Acque Veronesi non sono abilitati a raccogliere denaro, firme, visionare documenti o fatture, e neppure ad entrare in casa per le verifiche sulla qualità dell'acqua.