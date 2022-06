Sfonda il finestrino di un'auto per svaligiarla, ma viene arrestato dai carabinieri

Un cittadino italiano con alle spalle precedeti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cadidavid nella giornata di martedì, con l'accusa di furto aggravato.

È stata la segnalazione di un cittadino, che aveva notato una persona sospetta mentre si aggirava tra le auto parcheggiate in strada, a permettere ai militari di sorprendere l'individuo proprio nel momento in cui aveva appena sfondato un finestrino di una Fiat Panda, per appropriarsi di ciò che era presente al suo interno.

Arrestato, l'uomo è stato condotto ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.