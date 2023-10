Costruiti prima della Grande Guerra, sono finiti i lavori sui due ponti di Passo Fittanze

Dopo i cedimenti parziali del 2017, avevano preso il via le operazioni di messa in sicurezza delle strutture, con il sostegno della Provincia e un investimento di 411 mila euro

Completati i lavori di messa in sicurezza, domenica mattina una cerimonia ha sancito la fine dell'intervento sui ponti di Passo Fittanze. Un appuntamento che ha visto intervenire: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il consigliere provinciale con delega ai Lavori pubblici e alla Viabilità, Mauro Gaspari; per Erbezzo, il sindaco Lucio Campedelli, il vicesindaco Alessio Leso e l’assessore Diego Morandini; il sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo, Raffaello Campostrini; il consigliere comunale di Grezzana, Carla Tommasi; il presidente del Parco della Lessinia, Giuliano Menegazzi e i rappresentanti della ditta che ha eseguito gli interventi.

Le due strutture, una sospesa sopra il vajo Falconi e l'altra sul vajo Spazzacamina, erano state costruite prima della Grande Guerra e successivamente ampliate per far fronte all'aumento del traffico.

Situati lungo la Sp14 che da Erbezzo porta a Passo Fittanze, al confine con la provincia di Trento, i due ponti nel 2017 avevano presentato un cedimento parziale tale da imporne l’attraversamento a senso unico alternato.

I lavori di messa in sicurezza delle due strutture, sostenuti dalla Provincia con un impegno di 411 mila euro, sono iniziati in marzo: in giugno la strada è stata riaperta, dopo l’esito positivo delle prove di carico, e in questi mesi sono stati completati i lavori di rifinitura, tra cui la posa dei guard rail definitivi e della segnaletica verticale.