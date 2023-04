Filobus, cantieri, traffico e polemiche, le opposizioni: «Ferrari si dimetta». Il Comune: «Risolte in tempo reale diverse criticità»

«Mi auguro che la giornata infernale, da bollino nero, che la città di Verona ha vissuto questa mattina dal punto di vista viabilistico, serva da monito al sindaco Tommasi e all'assessore Ferrari per porre dei correttivi in maniera tempestiva e dare efficace comunicazione ai cittadini veronesi». Lo ha detto Marco Padovani, esponente veronese di Fratelli d’Italia, inaugurando una lunga serie di polemiche da parte delle opposizioni cittadine in merito all’avvio dei cantieri per la realizzazione del filobus a Verona e delle connesse problematiche per la gestione della viabilità.

Padovani ha poi aggiunto: «Potevano essere fatte numerose scelte: l’amministrazione ha optato per quella meno programmatica. Basti pensare alla gestione della corsia "gialla" davanti a Veronafiere pochi mesi fa. Un lavoro inutile e uno spreco di tempo per poi tornare alla situazione precedente. Come possiamo aspettarci che vengano fatte le scelte più corrette per un cantiere di tali dimensioni? I danni di queste scelte ricascano su migliaia di cittadini che ogni giorno devono recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola. Partire mezz’ora prima da casa, - ha aggiunto Padovani - come possiamo apprendere dalle prime interviste uscite sulle testate veronesi, non serve a snellire il traffico».

Anche il consigliere comunale Nicolò Zavarise e il responsabile cittadino della Lega Filippo Rando sono intervenuti con una nota molto critica nei confronti dell’amministrazione con riferimento alla gestione della viabilità legata ai cantieri per la filovia, arrivando persino a chiedere le dimissioni dell’assessore competente in materia di mobilità: «L’assessore Tommaso Ferrari - hanno affermato Zavarise e Rando - chieda scusa ai cittadini veronesi che oggi sono rimasti bloccati per ore in coda in una città bloccata dal traffico e si dimetta, per evidenti incapacità di gestire una criticità che da mesi era nota a tutti tranne evidentemente all’amministrazione comunale, che se n’è occupata male e con ampio ritardo».

Rando e Zavarise hanno poi sottolineato che «criticità del genere non si possono risolvere con un paio di articoli sulla stampa o attraverso una pagina sul sito del comune. Serviva una massiccia campagna di comunicazione da far partire con largo anticipo, - hanno quindi ribadito gli esponenti cittadini della Lega - coinvolgere i quartieri. Incredibile sentire gli appelli del sindaco a "partire di casa prima del solito e a cambiare le strade di percorrenza abitudinarie" e dell’assessore Ferrari "di informarsi" come se fossero i cittadini a dover fare il lavoro degli amministratori comunali».

Dura requisitoria anche da parte di Paolo Rossi, capogruppo della lista civica Verona Domani, il quale ha ribadito che «stamane abbiamo assistito ad immense code che hanno letteralmente paralizzato Verona» e, pertanto, «visti gli enormi disagi si chiede quali siano le motivazioni che abbiano portato l'amministrazione ad aprire tutti i cantieri in contemporanea. Visti i disagi, - si è chiesto ancora Paolo Rossi - perché non differire almeno uno dei lotti dopo la chiusura delle scuole?». E, di nuovo, la secca bocciatura per quanto riguarda l’appello del sindaco Tommasi ai cittadini: «Semplicemente auspicare che i cittadini partano mezz'ora prima la mattina - ha detto Paolo Rossi - non è sufficiente e dà la chiara sensazione di una amministrazione che affronta il tema della viabilità con leggerezza. Preferire in questa situazione i mezzi pubblici pare altrettanto insostenibile visto che gli stessi autobus erano bloccati nel traffico», ha concluso Rossi.

Ass. Ferrari: «Lo schema trasportistico ha funzionato bene»

Dal Comune di Verona hanno replicato alle critiche spiegando che «le fasi di transizione rappresentano un momento complesso nella vita di ciascuno» e che «ciò accade anche per la città e i suoi abitanti in questo momento che è sicuramente storico e che richiede impegno da parte di tutti, amministratori, tecnici e cittadini», ma anche «maturità nell'affrontare il processo di cambiamento». Dal canto suo l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari ha dichiarato: «Lo schema trasportistico ha funzionato bene, tant’è che la circolazione all’interno della stazione, che è stata completamente rivista, si è rivelata del tutto funzionale al trasporto pubblico. Stiamo lavorando h24 per ridurre tutti i disagi che vengono riscontrati in tempo reale, così come faremo nei giorni prossimi. Siamo di fronte all’opera pubblica più grande degli ultimi 30 anni, - ha sottolineato Ferrari - è normale che la gente, se pur informata, abbia bisogno di qualche giorno di tempo per abituarsi a cambiare le proprie abitudini».

Nel primo vero giorno di prova della mobilità modificata per il cantiere filovia, l’amministrazione ha fatto il punto alla Centrale operativa della Mobilità e Traffico, dove spiccava il grande monitor che trasmette in tempo reale i flussi del traffico in città e che è presidiato notte e giorno dai tecnici, dall’assessore alla mobilità Ferrari e dal comandante della polizia locale Altamura. «Era stato anticipato che oggi sarebbe stata giornata da bollino nero come lo saranno i prossimi due giorni, - viene ricordato da Palazzo Barbieri - ma tutto appare sotto controllo con l’apporto costante di migliorie in tempo reale. Tempi semaforici variati in base al flusso di auto, nuova segnaletica e ordinanza specifica che da domani vieterà il transito dei mezzi pesanti dalle 7 alle 9 in tutta l’area interessata al cantiere».

Sono dunque questi i primi correttivi apportati e altri, fanno sapere dal Comune, «sono già in programma per i prossimi giorni». Resta dunque sempre valido il consiglio da parte dell'amministrazione alla cittadinanza di «informarsi per tempo sul tragitto da seguire, utilizzando tutti i canali comunicativi a disposizione e potenziati per l’opera, tra cui il sito di Amt3 e il canale Telegram del Comune». Il bilancio del traffico a fine giornata, secondo quanto viene riportato da Palazzo Barbieri, «rispecchia le previsioni e può dirsi tutto sommato positivo». A fronte di «alcuni incolonnamenti di auto registrati dalle 7.30 in poi in zona viale Piave o Porta Palio», rimarcano sempre da Palazzo Barbieri, il trasporto pubblico locale «non ha riscontrato particolari criticità, come confermano gli arrivi in orario della maggior parte degli studenti, fatta eccezione per alcuni istituti scolastici con gli alunni in arrivo dalle direttrici sud e ovest». E, ancora, dal Comune di Verona evidenziano: «Bene anche la nuova viabilità approntata per il piazzale della Stazione in funzione dei bus in arrivo e in partenza».

L’appello del comandante Altamura e dell’amministrazione ai cittadini, pertanto, rimane sempre quello di «anticipare l’uscita da casa di almeno 20 minuti: questa mattina alle 7.15 le vie limitrofe a via Città di Nimes erano del tutto scorrevoli, salvo poi registrare i primi incolonnamenti dopo soli 15 minuti». Alla centrale operativa erano presenti l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, l’assessora alla cultura Marta Ugolini, gli assessori al bilancio Michele Bertucco, al decentramento Federico Benini, il dirigente mobilità e traffico Michele Fasoli, il comandante polizia Locale Luigi Altamura, il presidente commissione consiliare 3^ Michele Bresaola, le consigliere comunali Alessia Rotta, Paola Poli, Chiara Stella, i consiglieri Giacomo Piva, Giacomo Cona, il vicedirettore di Atv Antonio Piovesan.

Il comandante Altamura ha rassicurato che «da domani, dalle 7 alle 9, tutti i camion oltre 5 tonnellate non potranno circolare nell’anello nuovo che è stato predisposto. Coloro che arrivano da viale Piave - ha poi evidenziato il comandante della polizia locale di Verona - saranno obbligati a girare per forza su via Fedrigoni e proseguire verso Basso Acquar e ponte san Francesco, gli altri devono trovare strade alternative, perché la priorità resta il trasporto pubblico. Questa mattina ha funzionato bene l’autostazione per cui l’entrata e l’uscita degli autobus. Fino alle 7.20, avete visto anche voi, si circolava. Dalle 7.30 tutti hanno tentato di arrivare in centro: o si anticipa di 15-20-25 minuti la partenza, oppure si rischia di rimanere in coda. Questo l’obiettivo. C’è una scuola di 1.650 studenti, hanno avuto ritardo solo venti studenti, per cui per noi questo è un ottimo risultato», ha concluso il comandante Altamura.

«Il tratto che è stato chiuso implica necessariamente cambiamenti di abitudini anche radicali nei tempi e nella modalità dei percorsi - ha aggiunto l’assessora Zivelonghi -. È interessante vedere che nonostante una campagna informativa massiccia una buona parte degli utenti risultava non a conoscenza dei percorsi, questo è anche un esperimento sociale. Sottolineo lo sforzo della polizia locale che è massiccio e ricordo che dobbiamo essere consapevoli che il meccanismo riguarda tutti, che gli agenti stanno facendo il loro lavoro, è comprensibile il disagio dei cittadini, però il sistema funzionerà nella misura in cui ognuno di noi farà necessariamente la propria parte».

Presente anche l'assessore Michele Bertucco che ha spiegato: «Come amministrazione stiamo potenziando il lavoro agile e lo smart working ai dipendenti comunali e abbiamo stesso l’invito ad utilizzare queste misure anche alle aziende cittadine. Quanto all’opera, i lavori sono stati appaltati nel 2012 e l’avvio dei primi parziali cantieri risale al 2016, solo per ricordare ciò che non è stato fatto finora». L’assessore alle Strade Benini ha quindi aggiunto: «Nei prossimi giorni è in programma un intervento di asfaltatura in zona Porta Palio per sistemare alcune buche e migliorare la viabilità. I lavori saranno effettuati in notturna limitare i disagi». Il presidente di Amt3 Mazza ha infine ricordato le prossime tappe: «Il 2 maggio si comincia a fresare l’asfalto nel sottopasso e dopo 10 giorni iniziano le operazioni di palificazione. Stiamo lavorando con la ditta per vedere di anticipare la fine di questo cantiere rispetto alla data ipotizzata, ovvero aprile 2024».