Filobus, parte lunedì il cantiere di Santa Teresa: «Non appesantirà il traffico»

Prenderanno il via lunedì 29 maggio i lavori per la realizzazione del canale filoviario che interesserà il tratto da via dell’Agricoltura a via dell’Industria, nel quartiere di Borgo Roma a Verona. Prospiciente il parco di Santa Teresa, da AMT3 sottolineano che il cantiere rappresenta il secondo step di una serie di interventi che si concretizzeranno nella periferia cittadina, con dislocazioni tuttavia distanti dall’anello circolatorio attorno a via Città di Nimes, punto delicato per gli attuali flussi viabilistici.

Fino a novembre l’area interessata sarà oggetto in un primo momento dello sbancamento di circa cinquemila metri cubi di terreno vegetale, dopodiché l’impresa realizzerà il vero e proprio canale stradale, così come previsto dal progetto, con la costruzione della palificata di trazione propedeutica al passaggio del filobus.

L’opera sarà realizzata ai margini del parco di Santa Teresa e procederà a ridosso delle recinzioni dell’Esselunga e delle gallerie mercatali.

«Stiamo procedendo spediti nella programmazione dei lavori - spiega il presidente AMT3 Mazza -. Il cantiere di Santa Teresa non appesantirà la circolazione veicolare perché completamente avulso dal traffico convogliato nelle arterie maggiormente sotto stress: l’intervento sarà tutto all'interno del Parco e non interesserà in alcun modo le strade circostanti. Ricordo poi che con l’approssimarsi della chiusura delle scuole, i disagi andranno via via affievolendosi. Così come da cronoprogramma, in questo periodo sorgeranno nuovi cantieri che prontamente comunicheremo procedendo senza soluzione di continuità e con un termine di ultimazione certo. Tutti questi tasselli sono indispensabili per terminare nei tempi previsti il grande cantiere della filovia».