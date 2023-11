Turetta a Montorio è «disorientato», ma in condizioni «accettabili»: l'attesa per l'interrogatorio e gli indizi chiave

«Il ragazzo è disorientato, le condizioni di salute sono accettabili, sono riuscito ad avere un'interlocuzione accettabilmente comprensibile». Sono le parole rilasciate ai giornalisti e riportate da Today.it di Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, il 21enne accusato dell’omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, in seguito al primo incontro tra legale e cliente che si è tenuto nel carcere di Verona. «Il ragazzo non ha detto sostanzialmente nulla - ha spiegato l'avvocato -. Non abbiamo affrontato nei dettagli i profili della difesa materiale. Mi è stato notificato l'avviso di fissazione dell'interrogatorio di garanzia per martedì 28 novembre. Io lunedì avrò accesso agli atti. Credo di poter anticipare che l'interrogatorio sarà in carcere».

Ed infatti il nuovo colloquio tra il legale e Turetta è atteso nella giornata di lunedì, per delineare la strategia difensiva. Davanti al gip di Venezia, Benedetta Vitolo, il 21enne potrà scegliere di restare in silenzio oppure decidere di rispondere alle accuse: se gli venissero contestate aggravanti come premeditazione e motivi abietti, lo studente potrebbe rischiare l'ergastolo.

Recluso nel carcere di Montorio, Turetta è stato confinato in una stanza con un compagno di cella più anziano, in regime di "grande sorveglianza" per il pericolo che possa far male a se stesso o subire aggressioni da altri detenuti. Nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in un reparto protetto con altri 60 detenuti, mentre chi lo ha visto, lo avrebbe descritto come rassegnato e dimesso.

Il libro per l'infanzia

Nel frattempo emergono altri dettagli dalle indagini, come il ritrovamento vicino al corpo di un libro per l'infanzia. Intitolato "Anche i mostri si lavano i denti" della disegnatrice Jessica Martinelli, il volume è stato rintracciato vicino al corpo assieme ad altri oggetti della giovane, tra cui una scarpa nera. Il ritovamento del libro non viene ritenuto casuale, in quanto la giovane vittima sognava di fare proprio l'illustratrice per libri per l'infanzia, dopo la laurea in ingegneria biomedica.

Indizi chiave

L'attività investigativa va avanti con lo scopo di chiarire innanzitutto un quesito, ovvero se quello di Giulia Cecchettin è stato un omicidio premeditato. Avranno verosimilmente un'importanza cruciale gli oggetti ritrovati accanto al cadavere e all'interno della Grande Punto, l'auto usata da Turetta nella fuga. Nella vettura infatti sarebbero stati trovati un coltello da cucina con una lama di dodici centimetri, probabilmente l'arma del delitto, tracce di sangue, 300 euro in contanti e un paio di guanti. L'auto però si trova ancora in Germania e dunque al momento non è a disposizione degli investigatori italiani, che attendono di esaminarla per verificare se siano presenti o meno ulteriori elementi utili alle indagini.

Un altro aiuto all'attività degli inquirenti potrebbe arrivare dagli smartphone. Il cellulare del giovane sarebbe stato sequestrato durante l'arresto, mentre non c'è nessuna traccia del telefonino di Giulia Cecchettin. Cellulare che agganciò come "ultimo dato disponibile", verso le 22.45 dell'11 novembre, una cella di Marghera, vicino al centro commerciale dove i due giovani avevano cenato. Da quel momento in poi sarebbe risultato spento (quello di Turetta ancora alle 23.29 agganciava la cella di Fossò, luogo della seconda fase della aggressione). Al momento non è stato comunicato il suo ritrovamento.