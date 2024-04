Accoltella cinque volte il padre alla schiena e al petto, arrestato 30enne

È stato formalmente arrestato ieri sera, 9 aprile, il 30enne con problemi di salute mentale che sabato scorso aveva accoltellato il padre a Torri del Benaco. L'arresto è stato compiuto dai carabinieri, che con il loro intervento di sabato scorso avevano già scongiurato il peggio e che hanno accompagnato il 30enne nel carcere di Montorio.

L'uomo, servito dal servizio di psichiatria, era in cura in una struttura di Bussolengo. Struttura da cui si è allontanato, raggiungendo in autostop la casa della madre a Torri del Benaco. La donna, sentendosi a disagio, ha chiamato il suo ex marito e padre del 30enne, il quale ha raggiunto l'abitazione dove è poi si è consumata l'aggressione. In base alla ricostruzione dei militari, il figlio ha colpito il padre alla schiena e al petto con cinque coltellate, il tutto in presenza della madre che ha dato l'allarme.

Allarme raccolto dai carabinieri di Torri, che hanno raggiunto la casa della donna ed hanno bloccato definitivamente il 30enne. Mentre la vittima è stata soccorsa e non è in pericolo di vita.