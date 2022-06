In preda ai fumi dell'alcol, sfoga la sua ira su fidanzata e sorella: 37enne arrestato

Neppure l'intervento della sorella avrebbe fermato la sua ira verso la fidanzata. Era la serata di martedì 24 maggio, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne, con l'accusa di lesioni personali aggravate nei confronti delle due donne e di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Quella sera i militari si sono recati presso un'abitazione di San Martino Buon Albergo su indicazione della centrale operativa, dove era stata segnalata un'accesa lite in corso in quel momento. L'intervento delle forze dell'ordine è stato tempestivo e, una volta giunti sul posto, gli operatori avrebbero udito le grida di una donna provenire dall'interno della casa, così hanno scavalcato il cancello e sono entrati, evitando così che la situazione degenerasse ulteriormente: avrebbero infatti sorpreso l'uomo mentre aggrediva la fidanzata distesa a terra, che cercava di difendersi dai suoi colpi.

Fino a poco prima in casa era presente anche la sorella del 37enne, che avrebbe inutilmente provato a frenarne l'impeto di rabbia: in preda ai fumi dell'alcol e senza motivo, il fratello si sarebbe infatti scagliato anche contro di lei quando è accorsa per prendere le difese della vittima. Soltanto approfittando di un momento di distrazione la sorella sarebbe riuscita a fuggire, raggiungendo sotto la pioggia un vicino bar dal quale ha poi contattato il 112.

Le due donne sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di San Bonifacio per cure ed accertamenti, mentre il 37enne è stato blocato con non poca fatica dai militari, tenendo anche nei loro confronti una condotta violenta e minacciosa.

Arrestato, è comparso davanti al giudice del rito direttissimo, il quale ha convalidato il provvedimento e disposto la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.