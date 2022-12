Festa in piazza Brà per la vittoria del Marocco, rovinata da un raid contro i tifosi

Grande festa martedì sera in piazza Brà per i cittadini marocchini residenti nel Veronese, scesi in strada per celebrare il grande risultato della loro nazionale di calcio, che hai Mondiali del Qatar ha battuto la Spagna ai calci di rigore, guadagnandosi così un posto tra le "magnifiche otto".

Dopo il penalty decisivo battuto da Hakimi che ha sancito il passaggio dei "Leoni dell'Atlante" ai quarti di finale, i loro sostenitori si sono riversati nel cuore di Verona e sui gradini della Gran Guardia, agitando bandiere e suonando i clacson, ballando e cantando per festeggiare questo storico risultato.

Sul posto a controllare la situazione erano presenti le forze dell'ordine, per garantire che tutto si svolgesse in sicurezza, con la polizia locale che ha deviato il trasporto pubblico in piazza Cittadella.

A rovinare la festa, intorno alle ore 21, sarebbero stati alcuni individui (circa una decina) vestiti di nero ed incappucciati, che all'angolo tra corso Porta Nuova e via Battisti si sarebbero rivolti con fare offensivo e minaccioso ad un'auto che festeggiava la vittoria del Marocco (il video), al punto che uno di questi avrebbe mandato in frantumi un finestrino con una catena.

A fine serata sarebbero state tre le auto danneggiate e una donna avrebbe subito alcune ferite a causa delle schegge di vetro. Sull'episodio sta svolgendo gli accertamenti del caso la Questura di Verona.

Seguiranno aggiornamenti