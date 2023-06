Festa del Nodo d'Amore sul Ponte Visconteo: come cambia la viabilità a Valeggio sul Mincio

In occasione della Festa del Nodo d’Amore, in programma martedì 20 giugno, l’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio, con ordinanza dirigenziale del responsabile dell’area polizia locale, Mirko Bendazzoli, ha previsto la modifica temporanea della viabilità sul Ponte Visconteo a Borghetto. Ques'ultimo sarà infatti anche quest'anno il teatro naturale e architettonico della famosa cena all’aperto, preparata per circa 3.000 persone, sedute ad una tavola lunga più di un chilometro al fine di celebrare il vero tortellino valeggiano.

Il divieto di transito dei veicoli sul Ponte Visconteo, a partire dalle operazioni di allestimento della manifestazione, è fissato dalle ore 8 di questa mattina, lunedì 19 giugno, fino alle ore 18 di mercoledì 21 giugno, e comunque fino al termine delle operazioni di disallestimento. Il divieto riguarda tutto il tratto della S.P. 55, dall’intersezione con via Sanzio a Valeggio, dall’altezza della rotatoria presente fino all’intersezione con la medesima strada verso e da direzione Volta Mantovana.

I veicoli provenienti da Volta Mantovana e da Cavriana, sulla S.P. III Mediana e sulla S.P. 55, diretti a Valeggio sul Mincio, saranno deviati lungo le strade ricadenti nel territorio mantovano con direzione Monzambano (conseguentemente lungo la S.P. 28). I veicoli invece provenienti da Valeggio sul Mincio e diretti a Volta Mantovana e a Cavriana, saranno deviati lungo lo stesso percorso in senso inverso.