Festa in un B&B a Verona, tutti assembrati e senza mascherina: multati 17 giovani

Hanno prenotato una camera in un Bed & Breakfast del centro di Verona e organizzato una festa, incuranti delle restrizioni previste dalla vigente normativa, ma sono stati scoperti e sanzionati sabato sera dagli agenti delle Volanti della Questura scaligera.

Ad allertare la centrale operativa intorno alle 21.30 dello scorso sabato è stato un residente in zona, esasperato dagli schiamazzi provenienti da un B&B sito in Interrato dell’acqua morta. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno subito individuato il luogo in cui si stava svolgendo la festa, richiamati dalle grida dei giovani presenti.

Le forze dell'ordine riferiscono che all’interno della camera gli operatori hanno trovato 17 ragazzi intenti a festeggiare, tutti assembrati e senza mascherina.

Al termine degli accertamenti, la festa è stata interrotta e per i 17 giovani sono scattate, inevitabilmente, le sanzioni previste per la violazione della vigente normativa anti-Covid.