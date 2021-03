Festa privata nel B&B di Verona con 15 giovani: multe per 6 mila euro

Hanno organizzato una festa privata nella stanza di un Bed & Breakfast, noncuranti delle disposizioni vigenti per il contenimento del contagio epidemiologico. Per questo motivo sabato sera 15 giovani, tutti di età compresa tra i 16 e i 29 anni, sono stati sanzionati dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

Ad allertare la centrale operativa, poco prima della mezzanotte dello scorso sabato, sono stati alcuni vicini, che hanno segnalato una festa clandestina in corso all’interno di una struttura ricettiva di Via Legnago, vicino all’ospedale di Borgo Roma.

Giunti sul posto, gli operatori hanno facilmente individuato l’appartamento in cui si stava svolgendo il party, attirati dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi dei giovani.



All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno individuato 15 ragazzi,Al termine degli accertamenti, sono scattate inevitabilmente per i 15 ragazzi, quasi tutti di origini dominicane, le sanzioni previste per la violazione della vigente normativa anti-Covid: 400 euro di multa a testa, per un totale di 6 mila.