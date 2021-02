Festa in un B&B di Verona con alcol e musica: sanzionati quattro giovani

Hanno prenotato una camera in un Bed & Breakfast del centro di Verona e organizzato una festa con musica ad alto volume, bevande alcoliche e cibo d’asporto, ma sono stati scoperti e sanzionati nella notte dagli agenti delle Volanti della Questura scaligera.

Ad allertare la centrale operativa intorno alle 3 è stato un residente in zona, esasperato dalla musica e dagli schiamazzi provenienti da un B&B di Via Tre Marchetti.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno subito individuato la camera in cui si stava svolgendo la festa, richiamati dalle grida dei giovani presenti: si tratta di due ragazze e due ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 22 anni, che hanno ammesso agli operatori di aver prenotato la camera per poter passare insieme la notte e festeggiare.

Nella stanza gli operatori hanno rinvenuto anche numerosi alcolici e due dei giovani sono apparsi in visibile stato di ebrezza.

Al termine degli accertamenti, la festa è stata interrotta e per i 4 ragazzi sono scattate, inevitabilmente, le sanzioni previste per la violazione della vigente normativa anti-Covid.