Flotte di turisti in moto a Caprino Veronese: nessun incidente a Ferragosto, ma qualche multa

Centinaia di veicoli tra cui autovetture e molti motociclisti hanno percorso le strade provinciali che attraversano il territorio di Caprino Veronese. In particolar modo lungo la strada provinciale 8 "del Baldo", via che conduce alla località di Spiazzi, nota anche per il Santuario della Madonna della Corona e a Ferrara di Monte Baldo, nonché ad altre località montane prese d'assalto in questa caldissima giornata di ferragosto. Nessun sinistro si è però verificato e nemmeno vi sono stati problemi particolari di viabilità.

Il territorio è stato presidiato fin dalle prime ore del mattino dagli agenti della polizia locale di Caprino Veronese ed erano presenti in servizio anche i carabinieri della compagnia della locale stazione. Sono stati effettuati controlli soprattutto sulla velocità tenuta dai motociclisti e su eventuali comportamenti scorretti da parte degli automobilisti. Il pomeriggio di controlli si è concluso con cinque verbali di contestazione, notificati ad altrettanti motociclisti ed automobilisti per velocità eccessiva, sorpasso e dotazioni del motociclo non conformi all'omologazione.