Fermato nei pressi di Adigeo, aveva più di un etto di cocaina in tasca: arrestato

È stato il personale della Squadra Mobile della Questura di Verona, durante alcuni controlli utili a contrastare lo spaccio di droga, ad arrestare un presunto pusher dedito allo spaccio di cocaina nei pressi di Adigeo.

Era il pomeriggio di sabato scorso e gli uomini della sezione Antidroga stavano pattugliando la zona di Borgo Roma e quella industriale situate a ridosso del centro commerciale, quando, intorno alle 18.40, hanno notato un giovane in via Olifante che camminava a piedi in direzione di via Ippogrifo, il quale si sarebbe fermato all'altezza di un furgone parcheggiato lungo la strada, come se stesse aspettando qualcuno.

A quel punto gli agenti avrebbero deciso di avvicinarlo per procedere ad un controllo, ma questi si sarebbe dato alla fuga. Rincorso, è stato bloccato dai poliziotti, ai quali ha declinato a voce le proprie generalità, essendo privo di documenti. Sottoposto a perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di un involucro sottovuoto contenente 104,75 grammi di cocaina presente nella sua tasca sinistra dei pantaloni.

Arrestato, l'uomo è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Martedì mattina si è tenuta l'udienza al termine della quale è stato convalidato il provvedimento e disposta la misura della custodia cautelare nella casa circondariale.