Fermato in A4 con 4 chili di marijuana in un borsone: operaio in carcere a Montorio

Lo hanno fermato al casello di Peschiera del Garda, dove è scatta la perquisizione che ha portato alla luce un borsone pieno di marijuana, verosimilmente destinata ad essere divisa e succussivamente venduta. Come spiegano i colleghi d BresciaToday, sono stati i carabinieri di Desenzano del Garda a fermare il furgone condotto da un operaio 50enne di origini albanesi, finito poi in manette. In tutti erano 4 i chili di droga custoditi nella valigia, che sarebbe stata nascosta sotto una coperta e alcuni attrezzi da lavoro, i quali avrebbero potuto fruttare poco meno di 50 mila euro, secondo le stime dell'Arma.

Il veicolo avrebbe attirato l'attenzione dei militari del Radiomobile lungo l'autostrada A4, all’altezza del casello di Desenzano: alla vista della gazzella infatti, il conducente avrebbe pigiato sull’acceleratore aumentando notevolmente la velocità, attirando così i sospetti dei carabinieri che a quel punto avrebbero deciso di eseguire in controllo. Il mezzo condotto dal 50enne è stato tallonato a distanza fino al casello di Peschiera e, senza che avesse luogo alcun pericoloso inseguimento, è stato fermato. La meticolosa ispezione ha portato alla scoperta del borsone con all'interno quattro involucri termosaldati, contenenti circa un chilogrammo di marijuana ciascuno.

Nel frattempo, grazie al coordinamento tra le centrali operative, sono state inviate sul posto altre due pattuglie, una da Peschiera e l'altra da Desenzano, così il furgone e l'operaio 50enne sono stati trasferiti in caserma.

Dagli accertamento è emerso che il fermato aveva alle spalle diversi precedenti, sempre per reati di spaccio, ed è stato quindi arrestato e portato nel carcere veronese di Montorio. Nelle scorse ore è arrivata poi la convalida del procedimento da parte del giudice e l'uomo resterà dunque nella casa circondariale in attesa del processo.

Le indagini proseguono per ricostruire la rete criminale di cui farebbe parte: si pensa, infatti, che sia un corriere della droga con alle spalle un'organizzazione più ramificata.