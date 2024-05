Fermato in auto, nascondeva 3 chili di cocaina: avrebbero potuto fruttare più di 300 mila euro

Ad attirare l'attenzione dei carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, facendo ipotizzare loro che potesse nascondere qualcosa, sarebbe stata l'andatura dell'auto e l'atteggiamento impacciato del conducente.

La Nissan è stata fermata dai militari la scorsa notte a Fumane. Alla guida c'era un 28enne di origine marocchina, incensurato e proveniente dalla provincia di Napoli, il quale al termine della perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di tre panetti di cocaina "in sasso", per un peso complessivo di 3 chili, che sarebbero stati nascosti a bordo del mezzo.

Per il giovane sono così scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato condotto nel carcere di Montorio in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Sono ora in corso gli approfondimenti da parte degli inquirenti per capire la provenienza e la destinazione della droga che, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare, in base al grado di purezza, oltre 300 mila euro. Naturalmente a beneficio delle organizzazioni criminali.