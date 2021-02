Fermato in A4, dà documenti falsi agli agenti: ricercato portato in carcere

Impegnati nei controlli utili a verificare il rispetto delle norme anti contagio sugli spostamenti regionali, la Polizia Stradale di Verona ha intercettato un ricercato in A4, nei pressi della città.



Marian Tarcan, 33 anni, era ricercato per l’esecuzione di una misura cautelare in carcere, in quanto, come avrebbero permesso di appurare le indagini della Polizia di Stato di Firenze e Prato. Il 33enne, riferiscono le forze dell'ordine, ha iniziato ad annoverare precedenti sin da minore, collezionando condanne e denunce anche per scippo e rapina.Fermato dunque in autostrada da una pattuglia nella zona di Verona, avrebbe cercato di raggirare gli agenti presentando una patente ed una carta di identità contraffatte. Accertamenti più approfonditi eseguiti con la Polizia Scientifica della Questura di Verona, hanno però fatto emergere la sua reale identità ed è stato quindi portato nel carcere di Verona a disposizione dei magistrati.