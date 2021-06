Fermato in A4 con 10 chili di hashish da consegnare a Nogarole Rocca: 45enne in manette

Un 45enne di origine marocchina, residente in provincia di Milano, è stato arresto dagli uomini della Sezione per il contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Verona, perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 10 chili di hashish.

Il tutto è nato da un controllo effettuato da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud presso l’area di servizio “Monte Baldo Est” situata lungo l'autostrada A4, in direzione Verona, che ha richiesto l'intervento degli uomini della Squadra Mobile per ulteriori accertamenti.

Arrivati sul posto, gli agenti sarebbero stati colpiti dall'evidente stato di agitazione dell'uomo appena fermato, il quale alle spalle ha numerosi precedenti per spaccio di droga e che non ha saputo fornire una valida spiegazione del perché stesse passando per la provincia scaligera. È partito così un controllo approfondito dell'auto a bordo della quale viaggiava, un’Opel Astra grigia: nel portabagagli, celato sotto vari indumenti, è stato rinvenuto un grosso involucro in cellophane trasparente, contenente 10 panetti avvolti da nastro isolante marrone, ognuno dei quali a sua volta suddiviso in 5 parallelepipedi di hashish, per un peso complessivo di circa 10 chili.

Nel corso delle indagini sarebbe emerso il 45enne si stava dirigendo presso il casello autostradale di Nogarole Rocca per incontrare un suo connazionale (di cui non avrebbe saputo fornire utili informazioni utili in quanto, a suo dire, non si conoscevano) per consegnargli la droga.

Una volta arrestato, l'uomo è stato condotto nel carcere di Verona a disposizione dell'Autorità giudiziaria, come disposto dal Pm. Nella mattinata di giovedì, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere.