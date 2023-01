Fermati a Soave mentre erano a passeggio, avevano documenti falsi: arrestati

Li avrebbero sorpresi a passeggio a Soave, uno dei più bei borghi d'Italia, con dei documenti falsi.

Come riferiscono dall'Arma, il tutto si sarebbe verificato nella tarda mattinata di lunedì, qiando i carabinieri della stazione locale hanno svolto un controllo su due individui fermati nel centro di Soave, i quali avrebbero esibito documenti di identità apparentemente rilasciati dall’autorità romena, validi per l’espatrio ed in corso di validità, che presentavano però alcune anomalie che non sarebbero sfuggite ai militari.

A confermare i sospetti delle forze dell'ordine ci avrebbero pensato i successivi approfondimenti investigativi, i quali avrebbero permesso di accertare che tali documenti, sebbene di ottima fattura, erano contraffatti e che in realtà i soggetti fermati fossero due cittadini albanesi, di 22 e 39 anni, entrati in Italia questo mese con il passaporti del loro paese d'orgine. I due si sarebbe procurati poi i nuovi documenti per poter godere della libertà di circolazione nel Bel Paese e nel territorio europeo di cui possono usufruire i cittadini comunitari, aggirando così gli obblighi imposti agli stranieri extracomunitari circa il soggiorno in Italia.

I due, incensurati, sono stati arrestati per il reato di possesso di documenti falsi e la documentazione trovata nella loro disponibilità sottoposta a sequestro. L’arresto è stato convalidato il giorno seguente dal tribunale di Verona.