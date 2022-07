Incidente domestico a Legnago: si ferisce con una sega elettrica e finisce all'ospedale

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nel Comune di Legnago quest'oggi, mercoledì 20 luglio, per prestare aiuto ad una persona rimasta ferita a seguito di un incidente domestico. In particolare, stando alle prime informazioni disponibili, il soggetto in questione si sarebbe lesionato mentre stava utilizzando una sega elettrica in giardino per tagliare della legna.

L'incidente è avvenuto in via Principe Umberto quando erano circa le ore 9 di stamani e sul posto sono giunti l'elicottero del Suem e un'ambulanza infermierizzata. La persona ferita, un uomo ottantenne, non verserebbe in pericolo di vita, ma l'anziano è stato condotto prontamente presso l'ospedale di Legnago, in codice giallo, per ricevere le cure del caso.

Presenti sul posto anche i carabinieri per appurare l'accaduto e ricostruire la dinamica dell'episodio.