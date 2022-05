Vittima ferita al volto con una roncola, due fratelli arrestati vicino alla stazione

Avrebbero aggredito un uomo con una roncola, ferendolo al viso, nel culmine di una rissa scoppiata in Piazzale XXV Aprile. Per questo due fratelli sono stati arrestati in flagranza di reato dagli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai colleghi della Polizia di Stato ed ai sanitari del 118.

Ancora da chiarire le cause dello scontro fisico, ma non è escluso che si sia trattato di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti. Ciò che finora è stato accertato dalle forze dell'ordine è il ferimento avvenuto questo pomeriggio, 7 maggio, nei pressi della stazione di Verona Porta Nuova. La vittima ha riportato una lesione al volto giudicata non grave dai soccorritori che lo hanno poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento. A procurare quella ferita sarebbero stati due fratelli con un colpo di roncola. I due sono stati subito bloccati dagli uomini della Municipale, che si sono subito impegnati nelle indagini che dovranno chiarire il contesto in cui è avvenuta l'aggressione.