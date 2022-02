Palestra di roccia Alcenago, incidente per uno scalatore che precipita dalla parete

I soccorritori del Suem 118 riferiscono in una nota di essere intervenuti nella giornata odierna, sabato 12 febbraio, nei pressi della palestra di roccia di Alcenago-Stallavena per soccorrere una persona. In base alle prime informazioni disponibili, infatti, uno scalatore sarebbe precipitato, per cause in corso d'accertamento, finendo poi gravemente ferito.

Il personale del Suem è intervenuto con un'ambulanza infermierizzata, nonché con l'elicottero. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13.30. Ad intervenire è stato anche il personale del soccorso alpino. In base a quanto si apprende, la persona precipitata è stata poi valutata da codice rosso.