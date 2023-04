Incidente col parapendio a Malcesine: ferito portato in codice rosso all'ospedale

Un incidente con il parapendio è stato segnalato nella giornata di oggi, domenica 16 aprille, nel Comune di Malcesine. Stando a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, l'episodio si sarebbe verificato all'incirca verso le ore 13.30. A quanto si apprendo, risulterebbe coinvolto un turista che avrebbe avuto delle difficoltà in fase di atterraggio e sarebbe così finito nelle acque del lago di Garda, invece che nella predisposta piazzola di atterraggio.

Prontamente soccorso e portato a riva, l'uomo avrebbe tuttavia necessitato di ulteriori cure. Per tal motivo la persona coinvolta è stata quindi portata in ospedale d'urgenza, in codice rosso, presso la struttura di Verona Borgo Trento. Presenti sul posto anche i carabinieri, oltre ai soccorritori del Suem 118 giunti con l'elicottero e un'ambulanza infermierizzata.