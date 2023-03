Ferito grave portato in ospedale a Borgo Trento dopo un incidente mentre lavorava in giardino

Un grave «infortunio sul lavoro» è stato segnalato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 marzo, nel Comune veronese di Ronco all'Adige. In base a quanto viene riportato dai soccorritori del Suem 118, il sinistro sarebbe avvenuto quando erano circa le ore 15.30.

Sul posto si sono prontamente diretti sia l'elicottero di Verona Emergenza che un'ambulanza infermierizzata. Stando a ciò che viene riferito dai soccorritori, per la persona coinvolta nell'incidente si sarebbe trattato di un «trauma da schiacciamento». Successivi accertamenti avrebbero però chiarito che si sarebbe trattato di un incidente avvenuto nel giardino di casa, dove l'uomo coinvolto sarebbe rimasto compresso tra un albero e il mezzo agricolo in uso.

Il ferito, purtroppo in modo grave, è stato quindi trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per svolgere i rilievi ed appurare le circostanze dell'episodio.