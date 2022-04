Cade con la mountain bike a Lugo: soccorso e trasferito in ospedale un sedicenne

Verso le ore 12.20 di oggi, venerdì 15 aprile, il Soccorso alpino di Verona riferirsce di essere stato allertato dalla centrale del Suem 118, in relazione ad un giovane ciclista infortunatosi a Lugo. In particolare, l'episodio sarebbe avvenuto lungo un tracciato per le mountain bike.

Il ragazzo sedicenne sarebbe originario di Bergamo e pare che stesse percorrendo l'itinerario assieme a dei compagni di squadra, ad una velocità piuttosto sostenuta. Il giovane sarebbe quindi caduto, riportando la sospetta lussazione di una spalla.

Il Soccorso alpino spiega che il ragazzo è stato raggiunto da cinque soccorritori, i quali lo hanno subito stabilizzato. Poco dopo il sedicenne bergamasco è stato affidato alle cure del personale sanitario dell'automedica e dell'ambulanza sopraggiunte nel frattempo. Caricato in barella, l'infortunato è stato trasportato per un breve tratto fino all'ambulanza che è poi partita in direzione dell'ospedale di Borgo Trento a Verona.