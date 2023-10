Ferito portato in codice rosso in ospedale dopo essere stato investito

Una persona è rimasta gravamente ferita in un incidente stradale avvenuto nella Bassa veronese nel pomeriggio di mercoledì.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 15, un pedone è stato investito in via Serega, ad Albaredo d'Adige, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine intervenute.

Scattato l'allarme, in soccorso della persona ferita è arrivato il personale del 118 con elicottero ed ambulanza, che ha fornito le prime cure prima di condurla in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.