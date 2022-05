Portato in ospedale in elicottero dopo una caduta da 5 metri d'altezza

Questa mattina, 10 maggio, l'elicottero del 118 ha trasportato un ferito all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso per le gravi lesioni riportate in seguito ad una caduta da un'altezza di 5 metri.

L'incidente è avvenuto oggi, poco prima delle 10, in località Roste, a Roverè Veronese. Il ferito è caduto dal tetto della sua baita per cause accidentali, come riferito dai carabinieri intervenuti sul posto. Sul posto, i soccorritori sono arrivati solo con il mezzo aereo, su cui il ferito è stato caricato per il trasporto d'urgenza a Verona.

Nel corso della mattinata le condizioni di salute del ferito si sono stabilizzate e l'uomo non è in pericolo di vita.