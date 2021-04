Ferito agli arti dopo una caduta, escursionista soccorso e portato in ospedale

Intorno alle 18.20 di giovedì è scattato l'intervento dei vigili del fuoco, per andare in aiuto di un escursionista che è scivolato mentre scendeva da un sentiero in località Montenero, zona dei castelli di Giulietta e Romeo, a Montecchio Maggiore.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, si trattatava di un 70enne di Valeggio sul Mincio, che al termine di un'escursione è caduto rovinosamente a terra, riuscendo comunque a dare l'allarme con il cellulare e a fornire le coordinate ai soccorritori.

Una squadra dei pompieri di Arzignano si è diretta sul posto e ha raggiunto l’infortunato, che è stato caricato su una barella toboga e portato fino alla strada dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del Suem 118. Il 70enne aveva riportato delle ferite agli arti ed è stato trasportato all’ospedale di Vicenza.