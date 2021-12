Cade dalla bici dopo un salto dal trampolino, 13enne soccorso a Novaglie

Intorno alle 16.45 di questo pomeriggio, 29 dicembre, un giovane ciclista è caduto dopo un salto dal trampolino fatto lungo un percorso di downhill, a Novaglie di Verona. Il tredicenne è stato sbalzato dal mezzo, ha sbattuto contro un albero ed è ruzzolato a terra, riportando diversi traumi tra cui la possibile frattura di una gamba.

Sul posto erano presenti anche i familiari del ciclista e tre suoi amici. L'allarme è stato lanciato immediatamente ed il ragazzino è stato soccorso dal personale sanitario dell'automedica e da un operatore del soccorso alpino che si trovava nelle vicinanze. Dopo aver ricevuto le prime cure, il 13enne è stato raggiunto da una squadra di soccorritori, con un altro medico e i vigili del fuoco.

Stabilizzato e imbarellato sul sentiero non lontano da Via del Torresin, il giovane è stato poi trasportato su di una strada forestale e da lì fino all'ambulanza che lo ha condotto all'ospedale di Borgo Trento.

E poco dopo l'attivazione per questo intervento, il soccorso alpino di Verona è stato allertato anche per una seconda emergenza: due escursionisti che avevano smarrito il sentiero in Val Sorda. Mentre una squadra si stava portando sul posto, fortunatamente i due sono stati incrociati da alcune persone di passaggio e riaccompagnati alla macchina. L'allarme è quindi rientrato.