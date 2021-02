Due feriti in montagna, in Lessinia e sul Baldo, elitrasportati in ospedale

Doppio intervento in montagna nel primo pomeriggio di lunedì per gli operatori del 118, chiamati a soccorrere due escursionisti rimasti feriti: il primo in Lessinia e il secondo nella zona del Monte Baldo.

Il primo, poco dopo le ore 13, è avvenuto nella zona di Bosco Chiesanuova, vicino a malga Gabaina, dove il personale medico ha soccorso una persona rimasta ferita e in elicottero l'ha trasportata all'ospedale di Borgo Trento: un escursionista, (C.S., 43enne di Albettone) aveva perso l'equilibrio con le ciaspe facendosi male ad un ginocchio tra Cima Trappola e Cima Gaibana.

Quasi in contemporanea, ma sul Baldo, l'elicottero di Verona Emergenza si è diretto nei pressi del rifugio Novezza per recuperare un'altra persona rimasta ferita e condurla al Polo Confortini, dopo aver avvisato anche il Soccorso Alpino. Si trattava di uno scialpinista caduto nel canale conosciuto come Pettorina: due squadre si sono portate al parcheggio di Novezzina pronte a intervenire con sci e pelli. Nel frattempo l'elisoccorso ha raggiunto il canale e individuato lo sciatore, un 55enne di Velo Veronese (VR), che si trovava con due amici e aveva riportato un sospetto trauma alla gamba.

Fortunatamente nessuno dei due feriti avrebbe riportato gravi conseguenze.