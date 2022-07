Lingua di fuoco si alza da un tubo del gas rotto, due feriti in Via Dolomiti

Una fuga di gas ha generato un dardo di fuoco questa mattina, 4 luglio, a Verona. La fiamma si è alzata da un tubo rotto in Via Dolomiti. Una rottura forse causata dai lavori ad un cantiere vicino all'ufficio postale. E due operai di quel cantiere sono rimasti feriti.

I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e nessuno dei due sembrerebbe in pericolo di vita. La zona dell'incendio è stata isolata dalla polizia locale di Verona, che ha chiuso Via Dolomiti. Sette i vigili del fuoco intervenuti con due mezzi per mettere in sicurezza l'area insieme ai tecnici di Megareti. Lo spegnimento della fiamma non è avvenuto attraverso un intervento dei pompieri, ma tramite la chiusura del gas. E la riparazione del guasto sarà poi compito sempre dei tecnici di Megareti. Ad indagare sull'incidente i carabinieri scaligeri.