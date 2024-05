Trovato a terra dalla madre con ferite alla testa vicino all'agricampeggio: indagano i carabinieri

Trovato in una pozza di sangue, è stato trasportato d'urgenza al Polo Confortini e ora i carabinieri sono al lavoro per fare luce su quanto accaduto.

Si tratta di Francesco Burlini, veterinario settantenne che gestisce l’agricampeggio Il Tione situato in via Arnaldo Porta a Villafranca di Verona, che nel primo pomeriggio di lunedì è stato trovato dalla madre con escoriazioni sulla testa nella zona del campeggio.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13.30. Preoccupata nel non vedere il figlio rientrare dal lavoro per il pranzo, l'anziana donna si è recata all'attività che dista solo poche centinaia di metri dall'abitazione in cui vive con il settantenne, trovandolo riverso a terra, ferito alla testa e in una pozza di sangue, con lo scooter che usava per spostarsi lì vicino, anch'esso a terra.

Burlini sarebbe stato solito fare un giro di controllo nell'agricampeggio, soprattutto il lunedì visto che la domenica verrebbero organizzati alcuni eventi nell'attività. Per gli spostamenti casa-lavoro, il settantenne generalmente non utilizzava il casco e dai rilievi svolti dai militari, risulterebbe che anche in questa occasione ne sarebbe stato sprovvisto.

Il ferito è stato dunque ricoverato in terapia intensiva, mentre i carabinieri di Villafranca indagano sull'accaduto. La prima ipotesi è quella dell'incidente in cui Burlini potrebbe essere rimasto coinvolto, ma non viene esclusa nessuna pista, ma attualmente non ci sarebbero elementi che farebbero ipotizzare ad un intervento di terze persone.