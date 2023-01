Distaccamento della retina e Capodanno in ospedale per Sboarina: «Non lo dimenticherò facilmente»

«Adesso sono a casa e sto bene, ma il Capodanno 2022 non me lo dimenticherò tanto facilmente».

Inizia così il messaggio postato sui suoi profili social, dove l'ex sindaco di Verona Federico Sboarina, ora all'opposizione in Consiglio comunale con Fratelli d'Italia, ha raccontanto la disavventura capitatagli l'ultimo giorno del 2022.

«L'ho passato in ospedale (l'ultimo dell'anno, ndr) con un intervento d'urgenza per un improvviso distacco della retina, iniziato in serata e finito dopo la mezzanotte.

È andato tutto bene e il primo gennaio sono già a casa, ma il motivo per cui lo racconto è che voglio condividere un'esperienza umana e di sanità.

Con ognuno di noi pazienti c’è stata sempre la mano che curava, ma anche quella che accudiva. Come ha detto ieri sera il presidente Mattarella, la sanità deve mettere al centro la persona. A Verona lo fanno, provato direttamente, una parola e una cura per ogni paziente.

Ringrazio quindi le tante persone alle quali ho fatto passare un ultimo dell'anno di lavoro: volontari dell'ambulanza, infermieri, personale sanitario e medici, prima in Borgo Trento e poi in Borgo Roma, con rientro dei reperibili che hanno lasciato famiglia e amici per tornare in ospedale.

Grazie a tutti per il vostro impegno, la vostra competenza e la vostra sensibilità al servizio della nostra comunità».