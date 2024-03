Farmacie nel mirino, due rapine nel Veronese a poche ore di distanza: indagano i carabinieri

Due rapine in farmacia, a poco tempo di distanza una dall'altra, sono state messe a segno nel Veronese nel tardo pomeriggio di giovedì.

Castel d'Azzano

Il primo episodio ha avuto luogo intorno alle ore 17.45 a Beccacivetta, frazione di Castel d'Azzano, quando un individuo con il volto travisato da un casco, è entrato nella farmacia Ghiaia situata in via Mascagni. L'uomo sarebbe stato disarmato e avrebbe minacciato il farmacista per ottenere il contenuto della cassa. Una volta prelevato ciò che ha potuto (il bottino sarebbe di circa 40 euro), si è allontanato ed ha fatto perdere le proprie tracce, forse utilizzando uno scooter.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villafranca, che ora indagano sul fatto.

Chievo

Più tardi, intorno alle 19.30, ad essere presa di mira è stata la farmacia comunale situata in via Berardi a Verona, al Chievo. Anche in questo caso, avrebbe fatto irruzione nell'esercizio un uomo con il volto nascosto da un casco, che sarebbe però stato in possesso di una pistola, con la quale ha minacciato la farmacista e si è fatto consegnare l'incasso, circa 400 euro, per poi dileguarsi.

Su questo secondo episodio indagano i carabinieri di Verona, per risalire all'identità del rapinatore.

In entrambi i casi i banditi sembrano aver agito da soli e al momento non sembrano essere collegati.