Abbonamenti gratis offerti via Facebook, Atv: «È un falso profilo»

Rispondere ad un breve sondaggio per ottenere un anno di trasporto pubblico gratuito. È quanto offre su Facebook "La tessera di trasporto pubblico a Verona", pagina attiva da qualche giorno sul popolare social network. Il profilo, però, è falso ed Atv ha messo in guardia tutti da «una possibile truffa con richiesta di denaro».

La pagina Facebook è evidentemente sospetta. Nella propria descrizione mostra un altissimo gradimento con oltre 3mila recensioni, ma è solo una scritta. In realtà, la pagina non ha neanche 10 follower ed ancor meno post pubblicati. Inoltre, anche le informazioni fornite sono false. Il numero di telefono mostrato non ha il prefisso di Verona ed è falso. Ed anche l'e-mail è truffaldina, perché pur mostrando il nome "Atv" non è riconducibile a nessun indirizzo e-mail utilizzato dall'azienda veronese dei trasporti. Infine, anche il sito internet presente sulla pagina Facebook non rimanda a siti di Atv.

«A causa dell'aumento delle tasse, l'azienda ha deciso di sostenere i residenti di Verona con una promozione», si legge nei post della pagina "La tessera di trasporto pubblico a Verona". Affermazione negata da Atv che invita «a non aderire in alcun modo al sondaggio proposto né tantomeno ad effettuare acquisti di tessere Mover da tale profilo».