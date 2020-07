L'agenzia lancia l'allerta: «Falsi tecnici Arpav segnalati a Verona»

Sono stati segnalati ad Arpav da parte di cittadini residenti a Verona, casi di persone che si presentano presso le residenze private proponendo rilevazioni ambientali sulla qualità dell'aria all'interno delle abitazioni, su mandato di Arpav.

Con una nota, l'agenzia ha precisato di non aver "autorizzato nessuna rilevazione ed in ogni caso i Tecnici Arpav che chiedono l'accesso alle residenze private per le rilevazioni ambientali, solo se richieste dall'interessato, si identificano sempre con il tesserino di riconoscimento".