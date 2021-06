Nasconde la propria identità anche con documenti falsi e viene arrestato

Le iniziali del suo nome sono L.L.B.N., è un cittadino peruviano classe 88, senza fissa dimora, disoccupato e celibe. È stato arrestato giovedì scorso, 10 giugno, dai carabinieri di Bussolengo per false attestazioni a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato controllato dai militari in Via De Gasperi, a Bussolengo, poiché era stato visto aggirarsi con fare sospetto tra le bancarelle delle mercato settimanale. Durante le fasi del controllo, L.L.N.B. si mostrava insofferente e visibilmente agitato e per questo i carabinieri hanno deciso di perquisirlo. Nel borsello dell'uomo, gli operatori hanno trovato una patente di guida spagnola ed una carta d'identità spagnola, intestate a L.L.N.B., ma la fotografia su entrambi i documenti mostrava il volto di una persona diversa dall'uomo fermato. I carabinieri hanno quindi sospettato che i documenti non appartenessero al cittadino peruviano, a cui i militari hanno chiesto di compilare un modulo con cui dichiarare le proprie generalità. Ed infatti i dati anagrafici scritti sul modulo sono risultati diversi da quelli riportati sui documenti.

Considerato che vi erano forti dubbi sulla reale identità del cittadino, i carabinieri sono andati con lui negli uffici del comando di compagnia dei carabinieri di Peschiera per l'identificazione tramite foto-segnalamento. È così emerso che l'uomo in circostanze diverse aveva dichiarato tre diversi nominativi. Messo di fronte all'evidenza, l'uomo ha ammesso che i documenti mostrati e le generalità fornite non appartenevano a lui. Pertanto, per aver fornito false attestazioni sulla propria identità, consegnando anche documenti falsi, i carabinieri hanno arrestato L.L.N.B..