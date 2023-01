False vaccinazioni anti Covid a 300 euro l'una: medico chiede di patteggiare una pena di 4 anni

Il 24 marzo scorso era stato arrestato con l'accusa di aver simulato la somministrazione del vaccino anti Covid-19 in cambio di denaro a circa 300 persone e insieme a lui erano finiti in manette altri 5 individui, che avrebbero svolto il ruolo di intermediari.

Ora M.P., medico di medicina generale con studi in Borgo Venezia e a Porto San Pancrazio, ha chiesto di patteggiarre una condanna a 4 anni di carcere, come riferisce TgVerona. Il dottore si trova ora ai domiciliari e il suo avvocato ha chiesto la revoca della misura cautelare, così da poter raccogliere la somma destinata al risarcimento.

Le indagini condotte dai carabinieri dei Nas di Padova, avrebbero permesso di appurare che il medico avrebbe fornito false certificazioni utili ad ottenere il green pass, dietro il pagamento di 300 euro per ognuna. Viene sottolineato inoltre che il risarcimento al Servizio sanitario nazionale è parte integrante dell'accordo di patteggiamento concordato tra difesa ed accusa.

Sarà il gup Livia Magri a decidere sulla revoca dei domiciliari: l'udienza del processo è stata aggiornata a febbraio.