Falesia di Ceredo, 29enne cade durante l'arrampicata: portato in ospedale

È scattata intorno alle 11.45 di domenica l'allerta alla centrale del 118, con l'elicottero di Verona emergenza che è decollato in direzione della falesia di Ceredo, dove un freeclimber si era fatto male. Un 29enne freeclimber di Creazzo (provincia di Vicenza) era caduto per alcuni metri mentre stava arrampicando, riportando un sospetto trauma al piede.

Raggiunto il luogo dell'incidente grazie alle coordinate ricevute, con i compagni che facevano segnali dal basso, l'eliambulanza ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di una trentina di metri. Valutata la situazione in contatto radio con il medico a bordo, l'infortunato è stato issato a bordo, preso in carico dall'equipe sanitaria e trasportato all'ospedale di Negrar in codice giallo. Fatta rientrare la squadra del Soccorso alpino di Verona che stava sopraggiungendo.