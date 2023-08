Contro microcriminalità e piccolo spaccio in città, la questura schiera i "Falchi"

Visto il periodo estivo e il conseguente aumento dell'afflusso turistico in città, la Squadra Mobile della polizia di stato di Verona ha rivisto il proprio modello organizzativo per questo periodo, mettendo in campo, a partire dall’inizio di questa settimana, una pattuglia specificamente dedicata alla repressione di microcriminalità e piccolo spaccio, con unità di alta specializzazione denominate "Falchi".

Le pattuglie sono composte da investigatori di provata esperienza, profonda conoscenza del territorio e penetrazione degli ambienti criminali, con altissima rapidità di impiego soprattutto nelle zone del centro storico e nelle piazze di acquisto, cioè dove molte persone, per lo più veronesi, si recano a comprare sostanze stupefacenti.

Per garantire la tempestività di impiego opereranno a bordo di moto o scooter nei quadranti orari in cui l’incidenza dei reati risulta maggiore, spiegano dalla questura. Uno strumento di alto impatto nei confronti della criminalità predatoria, anche in considerazione della conformazione territoriale del centro città, caratterizzato da stretti vicoli che spesso possono costituire facili vie di fuga e luogo ideale per il commercio illegale di sostanze stupefacenti.