"Fa pulito!", la città non si arrende: veronesi impegnati nelle strade dopo il nubifragio

"Fa' Pulito!", questo il nome dell’iniziativa supportata da Amia e Corporazione Esercenti Centro Storico Verona che invita la cittadinanza a diventare parte attiva per la tutela del bene comune, organizzata dal negozio di tipografia "Museo Conte". In seguito alla calamità naturale che ha colpito Verona nella domenica del 23 agosto, nonostante gli incredibili sforzi dell'amministrazione comunale, della Protezione civile, di Amia e del corpo dei Vigili del fuoco, oltre all'impegno volontario degli studenti e della popolazione veronese che hanno snellito l'enorme mole di interventi richiesti, c’è ancora tanto da fare per una città che mostra purtroppo ancora le ferite degli incredibili eventi atmosferici di qualche giorno fa.

Le previsioni meteorologiche delle prossime ore, purtroppo, non lasciano ben sperare, essendo infatti prevista una possibile seconda ondata di maltempo. È altrettanto evidente che le risorse umane pubbliche disponibili, sebbene notevolmente aumentate in questi ultimi giorni, potrebbero non bastare a coprire l'intero territorio cittadino. Proprio da queste considerazioni nasce "Fa' Pulito!", l’iniziativa civica partita ieri a Verona e che ha visto decine di volontari, cittadini, commercianti impegnati diverse ore nel ripulire e spazzare vie e vicoli del centro cittadino da fogliame e detriti vari.

Le attività hanno interessato ieri, giovedì 27 agosto, via Santa Maria in Chiavica, mentre nella giornata odierna riguarderanno i giardini Lombrosi, via 24 Maggio e Lungadige Re Teodorico. Il presidente di Amia Bruno Tacchella si è recato sempre ieri insieme ai volontari per contribuire alle attività di pulizia. La società di via Avesani supporta infatti l’iniziativa, mettendo a disposizione decine di sacchi, scope e pale, mentre operatori dell’azienda visioneranno e coordineranno le attività.

