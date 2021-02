Arrestato ex calciatore dell'Hellas Verona, aveva 106 piante di marijuana

Nell'Hellas Verona ha giocato la penultima stagione da professionista. Una stagione non certo memorabile quella del 2006-2007. Non memorabile per lui, perché gli infortuni hanno limitato le sue presenze (alla fine saranno 7). Non memorabile per l'Hellas, retrocessa dalla Serie B. Luigi Sartor terminò la sua carriera da calciatore nell'annata successiva, a Terni, e poi si ritirò nel 2009. La sua vita da calciatore non ha avuto un finale brillante ed anche nella vita privata i guai non gli sono mancati.

L'ultimo episodio non certo edificante è l'arresto di cui parla oggi, 16 febbraio, Parma Today. Sartor, infatti, ha scelto la città ducale come luogo in cui vivere e proprio la guardia di finanza di Parma lo ha arrestato, insieme ad un complice di 46 anni, per aver creato una piantagione di marijuana in un casolare disabitato di Lesignano Palmia, una frazione del comune parmense di Terenzo. L'operazione è scattata venerdì scorso, 12 febbraio, quando i finanzieri hanno trovato nell'edificio 106 piante di marijuana. Per questa coltivazione, Sartor è finito agli arresti domiciliari.

E non è neanche la prima volta che Sartor ha problemi con la giustizia. Nel 2015, l'ex calciatore è stato condannato per maltrattamenti ai danni della ex compagna. La sua gelosia ossessiva lo avrebbe spinto ad essere violento con la donna, anche quando lei era incinta della loro figlia. La condanna per i maltrattamenti fu di nove mesi e la pena fu sospesa. Nel 2011, infine, fu coinvolto anche nell'inchiesta Last Bet sul calcioscommesse. Ma le accuse su di lui sono cadute nel 2019.